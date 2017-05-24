Эстонские гимнастки-юниорки о своем дебюте: нас хорошо приняли, выступать было легко

В групповых упражнениях юниорского чемпионата они не просто пробились в финал, но и заняли там 7-е место, опередив сильную команду Украины. Всего 1,7 они уступили чемпионкам из России, а до бронзы не хватило 1,35 сотых балла. Для некоторых девочек эти соревнования стали дебютом, а кто-то уже имел выступлений на больших чемпионатах.

"Было очень волнительно, но мы справились. Нас хорошо приняли и было легко выступать", – сказала Мария Трофимов в интервью "Актуальной камере".

Мелани Келлер отметила, что это ее второй чемпионат Европы: "У меня было несколько таких больших соревнований. Мне легче переживались эти соревнования, чем другим. Мне так кажется".

Всего за 10 месяцев при участии приглашенных хореографов из России была создана программа, которая позволила юниорской команде ворваться в элиту европейской гимнастики.

"Как тренер, я никогда не могу быть довольна своими подопечными, но я очень довольна результатом этих соревнований. Конечно, что-то могло пойти лучше, но на данный момент мы сделали все что могли, задачу максимум выполнили. В финал попали", – сказала тренер юниорской команды Эстонии Ирина Стадник.

Следующая программа-минимум – попасть на чемпионат Европы по индивидуальным упражнениям. А если заглядывать чуть дальше, то – на Олимпиаду в Токио 2020.

Чтобы выполнить эту задачу, Эстонский союз гимнастики составил долгосрочную программу, которая постепенно воплощается в жизнь.

"Мы хотим начать формировать сборную, то есть сделать работу не только на уровне клубных соревнований и команд, а все-таки отбирать именно сильных детей, находить тренеров, которые будут работать на благо Эстонии. И благодаря этому, как показали девочки на чемпионате Европы, я думаю мы сможем достичь еще лучших результатов", – пояснила член правления Эстонского союза гимнастики Наталья Инно.