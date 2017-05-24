Михаил Корб после решения об отставке: я не сказал в Хаапсалу чего-то неправильного

Подавший в отставку министр государственного управления Михаил Корб (Центристская партия) в интервью корреспонденту "Актуальной камеры на русском языке" заявил, что продолжит работу в парламенте и будет активно готовиться к муниципальным выборам. Корб подчеркнул, что готов повторить ветеранам в Хаапсалу сказанное им ранее и что в его словах не было призывов к выходу Эстонии из НАТО.

"Мы обсуждали общую ситуацию, просчитывали варианты развития событий и пришли к общему мнению, что эту ситуацию нужно разрешить. Создавать лишнее напряжение в коалиции не имеет смысла", - рассказал Корб о встрече с премьер-министром Юри Ратасом.

"Сделал этот шаг, чтобы вывести партию из-под шквала критики. Партия из-за моего неудачного высказывания находилась под ударом", - прокомментировал Корб решение подать в отставку.

"В первую очередь вернусь в парламент, буду работать во фракции и готовиться к муниципальным выборам", - сообщил Корб о своих планах.

Не жалеет ли он о случившемся?

"Я делал свою работу хорошо. Споткнулся на ровном месте. Немножко неприятно, но это жизнь. Возможности выразить себя внутри партии и в политической жизни остаются. Ситуация изменилась. Я уходил в правительство из оппозиции, теперь мы в коалиции, и в парламенте я могу не только выступать, но и заниматься законотворческой деятельность. Так что мое влияние на политику меньшим не будет", - не теряет оптимизма Корб.

"Если вы снова встретитесь с ветеранами в Хаапсалу, повторите ли вы им снова сказанное вами?", - вопрошает журналист.

"Да. Я не считаю, что сказал в данной ситуации что-то неправильное. Я скажу им все точно так же. Я на той встрече не критиковал НАТО и не призывал к выходу Эстонии из НАТО. Я просто описывал ситуацию. Моя позиция не изменилась. Быть как Финляндия - это не единственный правильный путь, но один из возможных вариантов. По этому поводу можно вести дискуссию", - отметил Корб.

Подробности на видео.

Корб делает заявление про НАТО, после чего опровергает его

В издании Lääne Elu в среду появилась публикация, согласно которой министр госуправления на встрече с ветеранами в Хаапсалу сказал, что не поддерживает членство Эстонии в НАТО.

"Я скажу, может быть, неприятную фразу с точки зрения эстонцев — я не поддерживаю членство в НАТО, - сказал министр. - Мне нравится финская политика по этому вопросу. Но если делать собственную армию, выйдет еще дороже. Понимаете? Финны создают собственную армию, они отдельно от НАТО, сами занимаются обороной своего государства. Но им никто не придет на помощь".

В распространенном в среду, 24 мая, заявлении Корб извинился за свое выступление в Хаапсалу. "Подтверждаю, что я полностью поддерживаю членство Эстонии в НАТО, работу и присутствие наших союзников, (нацеленные) на укрепление обороноспособности Эстонии, - сказал министр. - Поддержка США, Великобритании, Франции, Испании, Дании и других союзников заметна и важна".

Он пояснил, что его слова касались в первую очередь важности развития сильной и самостоятельной обороноспособности. "Членство Эстонии в НАТО укрепило нашу безопасность, мы получили как практическую, так и политическую поддержку для выполнения целей своей политики безопасности, и я считаю это очень важным", - подтвердил министр госуправления.

Вечером среды премьер-министр Юри Ратас вызвал Корба на серьезный разговор, после чего министр подал в отставку.