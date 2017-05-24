В четверг будет облачно, местами пройдут дожди +16..+19

В среду, 24 мая, президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила столичную гимназию Паэ, где встретилась с преподавателями и учениками и дала абитуриентам урок обществоведения. Глава государства особое внимание в своей речи обратила на предстоящие осенью муниципальные выборы, в которых теперь можно участвовать с 16 лет, председательство Эстонии в ЕС, а также членство Эстонии в НАТО и ЕС.