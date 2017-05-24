В четверг будет облачно, местами пройдут дожди +16..+19 ({{commentsTotal}})
Пасмурную погоду синоптики обещают и в четверг, правда, будет немного теплее, передает "Актуальная камера".
Ночью ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Вероятность осадков выше на востоке Эстонии. Ветер преимущественно западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха – от +4 до +10 градусов.
Днем температура воздуха возрастет до +16, а местами до +19 градусов. Будет облачно. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный и северо-западный 5-10 м/с, на побережье порывами до 14 м/с. И будьте осторожнее на природе, в лесах сохраняется высокая пожароопасность!
Редактор: Ирина Киреева