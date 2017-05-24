"Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу Европы УЕФА

"Манчестер Юнайтед" обыграл амстердамский "Аякс" со счетом 2:0 в финале футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в Стокгольме на стадионе "Френдс Арена".

Мячи забили Поль Погба (18-я минута) и Генрих Мхитарян (48), передает ТАСС.

Перед матчем состоялась минута молчания в память о погибших в результате теракта, который в понедельник произошел в Манчестере и унес жизни 22 человек. Футболисты вышли на поле в траурных повязках.

Благодаря победе "Манчестер Юнайтед" получил право на выступление в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. Манкунианцы не смогли обеспечить путевку в Лигу чемпионов по итогам чемпионата страны, заняв шестое место. "Аякс" же по итогам внутреннего первенства занял второе место и попал в квалификацию самого престижного европейского футбольного турнира.

"Манчестер Юнайтед" стал седьмым клубом, которому удалось объединить трофеи всех крупнейших еврокубковых турниров (Кубок европейских чемпионов/Лига чемпионов, Кубок Ярмарок/Кубок УЕФА/Лига Европы, Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА). Ранее этого добились "Аякс", английский "Челси", испанские "Реал" и "Барселона", немецкая "Бавария" и итальянский "Ювентус".