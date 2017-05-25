Михаил Корб подал в отставку в связи со своим скандальным заявлением о НАТО

Министр государственного управления Михаил Корб вчера вечером подал в отставку в связи со скандалом вокруг его выступления на тему членства Эстонии в НАТО.Это выступление Михаила Корба было подвергнуто сильнейшей критике, как со стороны оппозиции, так и руководства Центристской партии. Вчера вечером в Доме Стенбока состоялась встреча Корба с главой партии Юри Ратасом, после которой Корб сообщил, что подает в отставку. Ратас поблагодарил Корба за проделанную работу, но подчеркнул, что Центристская партия никогда не ставила под сомнение политику Эстонии в сфере безопасности. Затем Ратас и Корб предстали перед журналистами: