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В субботу в Кристийне пройдет традиционный Венецианский карнавал ({{commentsTotal}})

Особого внимания заслуживают карнавальные костюмы.
Особого внимания заслуживают карнавальные костюмы. Автор: Postimees/Scanpix
Культура
Культура

В субботу, 27 мая, в 10 часов в парке столичном Лёвенру начнется традиционная Весенняя ярмарка Кристийне. В 13 часов там же стартует культурная программа – Венецианский карнавал.

Весенняя ярмарка будет работать в парке Лёвенру в районе Кристийне с 10 до 16 часов. На ярмарке будут продаваться экологичные продукты, садовые товары, изделия ручной работы и прочие разнообразные товары. Различные точки питания будут предлагать свои блюда. Организатором мероприятия является управа района Кристийне, сообщает пресс-служба управы.

"Весенняя ярмарка Кристийне стала в нашем районе доброй традицией и для продавцов, и для наших жителей, - сказал старейшина района Кристийне Вадим Белобровцев. – Весенняя ярмарка примечательна еще и тем, что это – первое крупное мероприятие в Кристийне из длинной череды разнообразных событий, которые пройдут в нашем районе в течение всего летнего сезона".

С 13 до 17 часов в парке Лёвенру будет проходить также Венецианский карнавал. Речь идет о большом развлекательном мероприятии, известном на всю столицу, в котором примут участие представители Таллинна, Петербурга и даже Минска. На карнавале можно будет посмотреть различные представления, послушать музыку и, разумеется, увидеть великолепные венецианские карнавальные костюмы, которые примут участие в специальной конкурсной программе.

В течение лета Управа района Кристийне организует в парке Лёвенру также целый ряд других мероприятий, из которых можно выделить летние вечерние концерты под открытым небом, детские утренники, Фестиваль еды, праздник Ивановой ночи, осеннюю ярмарку и тренировки на воздухе.

Редактор: Сергей Михайлов



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