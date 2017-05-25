К вывозу мусора в центре Таллинна приступает муниципальная фирма

Вывозом мусора с территории столичного района Кесклинн с четверга, 25 мая, будет заниматься муниципальная компания "Таллинский центр вторичного использования отходов", поскольку прежний оператор Ragn Sells расторг договор с городской мэрией.

Вывоз отходов в зоне Кесклинна будет происходить на условиях свободного рынка, но для клиентов ни цена, ни график вывоза отходов не изменятся, заверяют власти Таллинна, передают утренние теленовости ETV+.

Накануне мэрия Таллинна решила расторгнуть договор с фирмой Baltic Waste Management, которая занималась вывозом мусора в районе Нымме. По оценке горуправы, предприятие не справилось с возложенными на себя обязательствами.

Проблема с Ragn Sells - в другом. Город обвинил компанию в том, что та требует от него невозможное, желая значительно повысить цены. При этом в предприятии считают, что работать по прежним тарифам больше невозможно.