Михаил Корб: я никого не хотел задеть своим высказыванием

Министр государственного управления Михаил Корб вчера вечером подал в отставку в связи со скандалом вокруг его выступления на тему членства Эстонии в НАТО. В газете Lääne Elu вчера появилась публикация, согласно которой министр госуправления на встрече с ветеранами в Хаапсалу сказал, что не поддерживает членство Эстонии в НАТО. Это выступление Михаила Корба было подвергнуто сильнейшей критике, как со стороны оппозиции, так и руководства Центристской партии. Вчера вечером в Доме Стенбока состоялась встреча Корба с главой партии Юри Ратасом, после которой Корб сообщил, что подает в отставку. В интервью Актуальной камере министр вчера вечером опроверг утверждения, будто в эстонских и русскоязычных СМИ высказываются различные точки зрения. Михаил Корб: