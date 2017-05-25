Главы стран-членов НАТО собираются на саммите в Брюсселе

Руководители 28 стран-членов НАТО соберутся сегодня на саммите в Брюсселе, в работе которого впервые примет участие президент США Дональд Трамп.

Речь на встрече пойдет о двух ключевых вопросах, поднятых еще во время избирательной кампании Трампа: усилении роли НАТО в борьбе с терроризмом и справедливом распределении бремени между странами-членами альянса, то есть об увеличении оборонных расходов союзников США, передают утренние новости ETV+.

Саммит проводится всего через 10 месяцев после того, как встречу глав государств и правительств стран - членов НАТО приняла Варшава.

Как отмечает Би-би-си, он созван фактически исключительно ради очного знакомства с новым президентом США Дональдом Трампом. Лидеры остальных стран блока попытаются понять, как же он на самом деле относится к союзникам.

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп сделал немало лаконичных и броских заявлений, которые вызвали оторопь у союзников по НАТО и благожелательную заинтересованность - у противников блока.

Затем эти хлесткие заявления были фактически дезавуированы - либо самим Трампом, либо членами его администрации, что несколько успокоило лидеров других стран НАТО, однако, судя по многим утечкам в прессу, они все же опасаются импульсивности президента США, до недавнего времени проявлявшего осведомленность в международной политике в объеме нескольких твитов.

Эстонию в столице Бельгии представят премьер-министр Юри Ратас, министр обороны Маргус Цахкна и глава МИДа Свен Миксер.

По словам Ратаса, Эстония, которая с 2015 году тратит на оборону не менее 2% от ВВП, полностью поддерживает справедливое распределение нагрузки по участию в НАТО и антитеррористическую деятельность альянса.