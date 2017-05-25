Учения "Весенний шторм" завершаются финальным построением участников

В четверг, 25 мая, на центральном полигоне Сил обороны пройдет торжественное построение по случаю завершения учений "Весенний шторм.

По словам бригадного генерала, командующий учениями "Весенний шторм" Индрека Сирела, нет сомнений, что учения прошли на хорошем уровне, передают утренние новости ETV+.

В тактической подготовке подразделений, вопросах взаимодействия отделений, взаимодействия с союзниками больших промахов не возникло, добавил он.

Однако не обошлось и без несчастных случаев, в результате которых пострадали 10 человек.

Всего учениях приняли участие почти 9000 человек из 15 стран.

Учения "Весенний шторм" являются итоговыми для срочнослужащих, призванных в Силы обороны в июле и в октябре прошлого года. Теперь они будут зачислены в резерв.