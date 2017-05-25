По делу о теракте в Манчестере арестован седьмой подозреваемый

В городе Нанитон в центральной Англии (графство Уорикшир) в ходе полицейского рейда и обысков арестован седьмой подозреваемый в причастности к теракту в Манчестере, где в понедельник вечером смертник взорвал бомбу во время концерта на "Манчестер-арене".

Незадолго до этого была задержана шестая подозреваемая, однако рано утром в четверг полиция Манчестера сообщила, что женщину отпустили без предъявления обвинений, передает Би-би-си.

Следователи считают, что теракт был организован преступной группой.

Ранее стало известно о задержании старшего брата подозреваемого террориста-смертника Салмана Абеди - Исмаила Абеди, арестованного на юге Манчестера, а также о задержании в Ливии отца и младшего брата Абеди.

Теракт в Манчестере произошел вечером в понедельник, 22 мая, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник взорвал самодельную бомбу в фойе концертного зала "Манчестер-арена" под конец концерта.

По последним данным, в результате взрыва на "Манчестер-арене" погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека находятся в больницах, 9 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Ответственность за взрыв взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".