В Эстонии в четверг днем - до +19, местами кратковременный дождь ({{commentsTotal}})
Синоптик Валентина Юдакова.
Синоптик Валентина Юдакова.
После встречи с премьер-министром Юри Ратасом министр государственного управления Михаил Корб решил, что уйдет в отставку из-за вспыхнувшего в среду скандала после его заявлений про НАТО на встрече с ветеранами в Хаапсалу.
В соответствии с результатами парламентских выборов 2015 года, в случае возвращения Михаила Корба в Рийгикогу с поста министра государственного управления, место для Корба должен будет освободить член центристской фракции Марко Шорин.
Весной объем транзитных перевозок по РЖД в Латвию стал стремительно снижаться, так как компания отказывалась выдавать разрешение на перевозки большинству операторов. В Латвии считают, что причина - в отказе правительства страны поддержать строительство газопровода "Северный поток - 2". Эксперт в области транзита Райво Варе уверен, что газопровод не причина, а повод.