Прокурор сообщила суду о намерении обжаловать приговор по делу Кендера

Пыхьяский окружной прокурор Леа Пяхкель сообщила Харьюскому уездному суду о своем намерении обжаловать оправдательный приговор в отношение писателя Каура Кендера, которому было предъявлено обвинение в изготовлении детской порнографии.

Об этом в четверг, 25 мая, сообщил портал новостей вещания ERR.ee.

Теперь в ближайшие две недели Харьюский уездный суд должен будет представить мотивированное решение по уголовному делу.

Напомним, 16 мая суд первой инстанции Каура Кендера оправдал. Судья Лео Кунман отметил, зачитывая приговор, что суд при вынесении решения опирался на экспертные оценки, согласно которым произведение Кендера является не порнографией, а литературным произведением.

В середине марта защитник Каура Кендера потребовал оправдать своего подзащитного, тогда же прокурор заявила, что его вина доказана, и потребовала назначить ему штраф.

Процесс над Кендером начался 2 мая прошлого года, когда подсудимый не признал себя виновным. Суд также назначил Кендеру судебно-психиатрическую экспертизу, которая установила, что Кендер является вменяемым и способен участвовать в процессе.

Пыхьяская окружная прокуратура предъявила писателю Кауру Кендеру обвинение в изготовлении детской порнографии. Согласно обвинению, Кендер написал повесть под заголовком Untitled 12, содержащую детальное описание секса между взрослым мужчиной и маленькими детьми. Он опубликовал текст на сайте nihilist.fm.