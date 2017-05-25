Репинский об отставке Корба: других вариантов у него не было

Бывший член правительства Юри Ратаса Мартин Репинский (Центристская партия) считает, что в свете давления со стороны партнеров по коалиции у Михаила Корба не было другого варианта, кроме как уйти в отставку с поста министра государственного управления.

Об этом Репинский, который первым из правительства Ратаса лишился министерского портфеля, в четверг, 25 мая, рассказал корреспонденту портала rus.err.ee.

"Наверное, других вариантов у него не было. Исходя из реакции коалиционных партнеров невозможно было поступить по-другому", - сказал нынешний депутат Рийгикогу Мартин Репинский.

"Было ли это решение правильным? Я не берусь судить. Если Юри Ратас и Михаил Корб между собой об этом договорились, то значит, так и было надо. Особенно с учетом той волны недовольства, которая поднялась со стороны коалиционных партнеров", - добавил парламентарий.

По словам Репинского, его собственная отставка с поста министра сельской жизни не похожа на уход Корба с поста министра госуправления.

"Это абсолютно разные ситуации. Я уходил с поста в самом начале работы нового правительства. Тогда оно только начинало делать первые шаги, а все эти газетные публикации и скандалы, связанные со мной, отвлекали внимание от работы кабинета. Затмевали собой все начинания нового правительства, не позволяли правильно их доносить до общественности. А что касается Михаила Корба, то еще раз повторю: основный момент здесь - это реакция со стороны партнеров по коалиции. В моем случае подобного не было. Более того, даже была определенная поддержка - как со стороны некоторых министров от соцдемов, так и от IRL. И если моя история с отставкой продолжалась около двух недель, то у Корба - всего пару часов", - заметил Мартин Репинский.

Напомним, что кабинет министров Ратаса вступил в должность 23 ноября 2016 года. А уже 6 декабря Мартин Репинский подал в отставку с поста министра сельской жизни.

Вторым министром правительства Ратаса, лишившимся своего поста, стал Михаил Корб, накануне объявивший о своем уходе с поста министра госуправления.

Теперь Михаил Корб вернется в Рийгикогу. После этого парламентского кресла лишится Марко Шорин.

Решение об отставке Корб принял вечером 24 мая после продолжительной встречи с премьер-министром и председателем Центристской партии Юри Ратасом.

По словам Корба, своей отставкой он вывел правящую коалицию из-под удара.

Причиной отставки Михаила Корба стали его слова относительно вхождения Эстонии в НАТО. На встрече с ветеранами в Хаапсалу он заявил, что не поддерживает членства страны в альянсе.

Заявление Корба резко осудили как партнеры центристов по коалиции, так и оппозиционные политики. Сам Михаил Корб в интервью "Актуальной камере" уже после решения об отставке сказал, что его позиция в этом вопросе не изменилась.

"Я не считаю, что сказал в данной ситуации что-то неправильное. Я скажу им (ветеранам, - прим. rus.err.ee) все точно так же. Я на той встрече не критиковал НАТО и не призывал к выходу Эстонии из НАТО. Я просто описывал ситуацию. Моя позиция не изменилась. Быть как Финляндия - это не единственный правильный путь, но один из возможных вариантов. По этому поводу можно вести дискуссию", - цитировал Корба вечером в четверг rus.err.ee.