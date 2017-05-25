Глава ярваских соцдемов попросил уездного старейшину выйти из партии

Глава ярваского округа Социал-демократической партии (SDE) Лаури Ляэнеметс в среду отправил письмо своему однопартийцу, старейшине Ярваского уезда Ало Аасма, в котором он рекомендует ему покинуть ряды партии.

"Если ты мужчина, то, пожалуйста, сделай сам этот шаг и выйди из партии. Ты не должен входить в партию, в которой ты не хочешь состоять, только потому, что боишься потерять место уездного старейшины", - цитирует письмо Ляэнеметса издание Järva Teataja.

Старейшина Ярваского уезда Ало Аасма сформировал избирательный союз "Суур-Ярвамаа", который ставит перед собой целью создать единое самоуправление из всех волостей уезда и города Пайде.