Нарвитянин на чужом автомобиле накатал по Ивангороду на штраф хозяину машины

Поздно вечером 24 мая в Ивангороде сотрудниками отдела ГИБДД был задержан легковой автомобиль Volkswagen Passat с эстонскими номерами. За рулем был гражданин России, постоянно проживающий в Нарве. В ходе проверки документов выяснилось, что водитель никакого отношения к транспортному средству не имеет. Просто взял покататься у своего приятеля. В итоге хозяину автомобиля надо будет заплатить штраф и таможенные платежи.

Автомобиль ввозил на территорию России отец того самого приятеля, который разрешил своему другу покататься. При этом приятели не обратили внимания на то, что в пассажирской таможенной декларации имеется отметка о запрете отчуждения и передачи в пользование ввозимого автомобиля, сообщило Северо-Западное таможенное управление РФ.

Ситуация для законного владельца машины теперь складывается не самая приятная. Сын дал приятелю покататься, а расплачиваться придется отцу. Кроме того, что он должен будет заплатить штраф, размеры которого определит суд, а может даже и конфискует автомобиль. Ему также придется выплатить таможенные платежи за нарушение правил временного ввоза.