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Место в Рийгикогу для Михаила Корба освободит Марко Шорин ({{commentsTotal}})

Марко Шорин.
Марко Шорин. Автор: Канцелярия Рийгикогу.
Эстония
Эстония

В соответствии с результатами парламентских выборов 2015 года, в случае возвращения Михаила Корба в Рийгикогу с поста министра государственного управления, место для Корба должен будет освободить член центристской фракции Марко Шорин.

Корб получил на последних парламентских выборах 1904 голоса, а бывший мэр Синди Марко Шорин — 464.

До назначения нового министра госуправления замещать этот министерский пост в правительстве Эстонии будет министр сельской жизни Тармо Тамм.

Михаил Корб подал в отставку в среду вечером. Причиной для отставки стало заявление Корба на встрече с ветеранами в Хаапсалу о том, что он не поддерживает членство Эстонии в НАТО. Это заявление вызвало резкую критику как оппозиционных, так и входящих в правительственную коалицию политиков.

Просьба министра об отставке передается главой правительства на утверждение президенту страны.

Марко Шорин стал депутатом Рийгикогу в ноябре 2016 года, когда пятеро депутатов Центристской партии перешли из парламента в состав правительства.

Редактор: Андрей Крашевский



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