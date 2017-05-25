ФОТО: за три дня премьер-министр Юри Ратас посетил пять стран

За три дня премьер-министр Эстонии Юри Ратас посетил пять стран Центральной Европы: Словакию, Венгрию, Чехию, Словению и Румынию.

Как сообщает Коммуникационное бюро правительства, премьер-министр председательствующей в Совете ЕС страны традиционно посещает как можно больше стран Евросоюза накануне председательства, передает портал err.ee.

В понедельник Ратас посетил Братиславу, где встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Во второй половине дня Ратас отправился в Венгрию на встречу с премьером Виктором Орбаном.

Во вторник глава правительства Эстонии отправился в Прагу, где премьер-министр Чехии Бохуслав Соботка и Ратас обсудили взаимоотношения между Чехией и Эстонией.

Далее Ратас посетил премьер-министра Словении Миро Церара в Любляне.

В среду серия визитов закончилась в Бухаресте на встрече с премьером Румынии Сорином Гриндяну.

В четверг Ратас будет участвовать в саммите НАТО в Брюсселе, где также будут присутствовать Маркус Цахкна и Свен Миксер.