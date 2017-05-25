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Mail.ru запустила собственный мессенджер ({{commentsTotal}})

Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Автор: Reuters/Scanpix
Разное
Разное

Компания Mail.Ru Group запустила 24 мая мобильное приложение по обмену сообщениями TamTam, чтобы быстро привлечь новую аудиторию.

Приложение разработано на базе мессенджера "ОК Сообщения" социальной сети Одноклассники и заменит его в магазинах приложений, говорится в сообщении компании.

Как сказал создатель и руководитель проекта TamTam Владимир Кочетков, рынок мессенджеров развивается быстрыми темпами. "Мессенджер TamTam – это возможность привлечь новую аудиторию и сделать конкурентный сервис для общения миллионов пользователей проектов Mail.Ru Group. Для разработки TamTam мы взяли за основу решения, использованные в работе над приложением "ОК Сообщения". Это позволило нам с минимальными затратами и в короткий срок сделать новый качественный продукт". 

По данным Mail.Ru, по состоянию на февраль 2017 года приложение "ОК Сообщения" было установлено примерно на одном миллионе смартфонов на платформе Android и на более 300 000 устройств с iOS. 

Функции нового приложения аналогичны функциями других подобных сервисов: мессенджер позволяет общаться не только с друзьями, но и с большой аудиторией подписчиков — через приватные и публичные каналы.

Редактор: Артур Тооман

mail.ruмессенджер


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