Mail.ru запустила собственный мессенджер

Приложение разработано на базе мессенджера "ОК Сообщения" социальной сети Одноклассники и заменит его в магазинах приложений, говорится в сообщении компании.

Как сказал создатель и руководитель проекта TamTam Владимир Кочетков, рынок мессенджеров развивается быстрыми темпами. "Мессенджер TamTam – это возможность привлечь новую аудиторию и сделать конкурентный сервис для общения миллионов пользователей проектов Mail.Ru Group. Для разработки TamTam мы взяли за основу решения, использованные в работе над приложением "ОК Сообщения". Это позволило нам с минимальными затратами и в короткий срок сделать новый качественный продукт".

По данным Mail.Ru, по состоянию на февраль 2017 года приложение "ОК Сообщения" было установлено примерно на одном миллионе смартфонов на платформе Android и на более 300 000 устройств с iOS.

Функции нового приложения аналогичны функциями других подобных сервисов: мессенджер позволяет общаться не только с друзьями, но и с большой аудиторией подписчиков — через приватные и публичные каналы.