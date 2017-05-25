Яна Тоом: отставка Михаила Корба — большая ошибка

По мнению евродепутата, члена правления Центристской партии Яны Тоом, отставка министра госуправления Михаила Корба является большой ошибкой, потому что его слова о политике безопасности Эстонии отражают мнение не только многих избирателей, но и членов Центристской партии.

"Отставку Михаила Корба считаю большой ошибкой. Его слова о НАТО (первые, как в детской считалочке — первое слово дороже второго) выражают мнение огромного числа не только избирателей, но и членов Центристской партии", - написала Тоом в четверг на своей странице в соцсети Facebook.

По мнению Тоом, в заявлении Корба были здравые моменты. "Я и сама многократно говорила, что Европе нужна своя армия и каждая страна должна быть в состоянии себя защитить. Кстати, идея создания европейских вооруженных сил очень серьезно обсуждается в ЕС, членство в котором у нас принято ставить в один ряд с членством в НАТО, хотя это вовсе не синонимы. Причем после избрания Трампа эта дискуссия в значительной мере оживилась", - считает евродепутат.

Тоом добавила, что пример Финляндии, на который сослался Корб, также нельзя отметать в сторону.

"И пример Финляндии, безусловно, заслуживает внимания. Более того, не далее как в апреле я презентовала исследование Saar Poll, согласно результатам которого 41% жителей Эстонии (причем, как эстонцев, так и русских) считает дополнительный контингент риском для безопасности", - написала она.

Евродепутат считает, что отставка министра за слова, которые косвенно отражают мнение многих жителей Эстонии, посылает плохой сигнал.

"Это — мнение наших сограждан, и тот факт, что за его косвенную (!) поддержку министр, ответственный за проведение административной реформы, а не учений "Ёж", вынужден уйти в отставку, посылает очень скверный сигнал", - подчеркнула Тоом.

Она добавила, что ей не предлагали занять пост Корба в правительстве, а если бы такое предложение поступило, она бы ответила отказом. "Отвечая на вопрос "Радио 4" о том, готова ли я занять пост Корба, если бы мне это предложили, я ответила двойным нет. Не готова — я никогда не работала там, где меня лишают возможности высказывать свою точку зрения. Так что — не предложат", - написала член правления центристов.

Отставка Михаила Корба

Решение об отставке Корб принял вечером 24 мая после продолжительной встречи с премьер-министром и председателем Центристской партии Юри Ратасом.

По словам Корба, своей отставкой он вывел правящую коалицию из-под удара.

Причиной отставки Михаила Корба стали его слова относительно вхождения Эстонии в НАТО. На встрече с ветеранами в Хаапсалу он заявил, что не поддерживает членства страны в альянсе. "Я скажу, может быть, неприятную фразу с точки зрения эстонцев — я не поддерживаю членство в НАТО. Мне нравится финская политика по этому вопросу", - сказал Корб.

Хотя министр в среду распространил опровержение своих слов, заявив о полной поддержке членства Эстонии в НАТО, его первоначальные слова резко осудили как партнеры центристов по коалиции, так и оппозиционные политики. Сам Михаил Корб в интервью "Актуальной камере" уже после решения об отставке сказал, что его позиция в этом вопросе не изменилась.

"Я не считаю, что сказал в данной ситуации что-то неправильное. Я скажу им (ветеранам - прим. rus.err.ee) все точно так же. Я на той встрече не критиковал НАТО и не призывал к выходу Эстонии из НАТО. Я просто описывал ситуацию. Моя позиция не изменилась. Быть как Финляндия - это не единственный правильный путь, но один из возможных вариантов. По этому поводу можно вести дискуссию", - цитировал Корба вечером в четверг rus.err.ee.