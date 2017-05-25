В пятницу в Кохтла-Ярве откроется выставка белорусских и эстонских художников

В пятницу 26 мая в Кохтла-Ярве в Музее сланца откроется выставка белорусских и эстонских художников "Весь мир – театр" в рамках празднование юбилейного XV Международного праздника песни и танца "Славянский венок 2017".

Также в Центре культуры выступит Оркестр народных инструментов имени Л. Иванова из Белоруссии (Могилевской областной филармонии).

Начался праздник в Таллинне и в Нарве, где 80 лет назад был проведен Первый русский певческий праздник в Эстонии.

В Таллинне в Центре русской культуры празднование открыл День украинской культуры, затем прошли дни белорусской и русской культур, концерт "Детский букет", концерт православных духовных песнопений в Храме иконы Божьей Матери "Скоропослушница", также состоялись лекции и концерты, посвященные русской поэзии в романсах композиторов XIX века и русским просветителям. В Таллинне уже выступили гости из Минска и Санкт-Петербурга.

Празднование продолжится 26 мая выступлением Псковского русского народного хора, а 27-о мая состоится концерт Оркестра народных инструментов им. Л.Иванова из Белоруссии.

Русская, белорусская, украинская песня и музыка звучат на разных площадках и в разных городах Эстонии.

Завершится праздник 28 мая грандиозным гала-концертом в таллиннском ледовом холле "Тондираба".