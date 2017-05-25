Центристская партия не торопится с поисками нового министра госуправления

Об этом в четверг, 25 мая, на пресс-конференции по итогам заседания правительства заявила министр экономики, вице-председатель Центристской партии Кадри Симсон.

По ее словам, на поиски нового министра у партии есть целый месяц. Она добавила, что сегодня и завтра премьер-министр и лидер центристов Юри Ратас находится на саммите НАТО в Брюсселе, а на выходных партия будет обсуждать с партнерами по коалиции налоговые изменения. В понедельник у Ратаса вновь начнется зарубежное турне, связанное с предстоящим председательством Эстонии в ЕС.

"Поэтому к обсуждению вопроса о том, кто мог бы стать новым министром госуправления, Центристская партия приступит через неделю", - цитирует Симсон портал новостей вещания ERR.

Сам Михаил Корб подтвердил, что уже представил премьер-министру заявление об отставке.

Отставка Михаила Корба

Решение об отставке Корб принял вечером 24 мая после продолжительной встречи с премьер-министром и председателем Центристской партии Юри Ратасом.

По словам Корба, своей отставкой он вывел правящую коалицию из-под удара.

Причиной отставки Михаила Корба стали его слова относительно вхождения Эстонии в НАТО. На встрече с ветеранами в Хаапсалу он заявил, что не поддерживает членства страны в альянсе. "Я скажу, может быть, неприятную фразу с точки зрения эстонцев — я не поддерживаю членство в НАТО. Мне нравится финская политика по этому вопросу", - сказал Корб.

Хотя министр в среду распространил опровержение своих слов, заявив о полной поддержке членства Эстонии в НАТО, его первоначальные слова резко осудили как партнеры центристов по коалиции, так и оппозиционные политики. Сам Михаил Корб в интервью "Актуальной камере" уже после решения об отставке сказал, что его позиция в этом вопросе не изменилась.

"Я не считаю, что сказал в данной ситуации что-то неправильное. Я скажу им (ветеранам - прим. rus.err.ee) все точно так же. Я на той встрече не критиковал НАТО и не призывал к выходу Эстонии из НАТО. Я просто описывал ситуацию. Моя позиция не изменилась. Быть как Финляндия - это не единственный правильный путь, но один из возможных вариантов. По этому поводу можно вести дискуссию", - цитировал Корба вечером в четверг rus.err.ee.