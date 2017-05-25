Британская полиция прекратила делиться с США данными о теракте в Манчестере из-за утечек

Полиция Великобритании прекратила делиться информацией о ходе расследования взрыва в Манчестере с правоохранительными органами США из-за утечек информации в американские СМИ, которые вызвали негодование в британских правоохранительных органах и правительстве.

Об этом в четверг, 25 мая, сообщила новостная служба Би-би-си со ссылкой на свои источники.

По ее сведениям, отказ делиться информацией связан с серией утечек информации в СМИ, источником которых стали американские правоохранительные органы.

Так, информация о личности предполагаемого террориста-смертника Салмана Абеди появилась в американской прессе спустя всего 24 часа после взрыва, а в среду в американской газете The New York Times были опубликованы фотографии улик с места взрыва.

Гневная реакция

Эти утечки вызвали негодование в правительстве Великобритании, а также со стороны британской полиции, где считают, что публикации могли повредить расследованию.

Министр внутренних дел Эмбер Радд заявила, что она была "раздражена" раскрытием имени предполагаемого террориста, и предупредила Вашингтон, что "это не должно повториться". Тем не менее, после этого фотографии фрагментов бомбы и рюкзака, в котором она была спрятана, были опубликованы в The New York Times.

Источник в британском правительстве назвал вторую утечку "другим уровнем" и сказал, что она вызвала "неверие и изумление" в правительстве страны.

В британской полиции назвали "несанкционированное раскрытие" нарушением доверия, которое потенциально повредило "важному антитеррористическому расследованию".

Впрочем, как отметил бывший глава лондонской полиции Иан Блэр, в утечках информации в американские СМИ нет ничего нового. Он напомнил, что аналогичный случай произошел после серии терактов в Лондона 7 июля 2005 года.

Ожидается, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поднимет этот вопрос на встрече с президентом США на саммите НАТО, который начинается в четверг в Брюсселе.

Теракт в Манчестере

Теракт в Манчестере произошел вечером в понедельник, 22 мая, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник взорвал самодельную бомбу в фойе концертного зала "Манчестер-арена" под конец концерта. Исполнителем теракта стал 22-летний Салман Абеди, родившийся в Великобритании в семье ливийских беженцев.

По последним данным, в результате взрыва погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека находятся в больницах, еще 9 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Из 64 раненых 20 человек находятся в критическом состоянии, включая 12 детей.

Ответственность за взрыв взяла террористическая группировка "Исламское государство".

Следователи считают, что теракт был организован преступной группой.

В четверг британская полиция сообщила о задержании еще двух подозреваемых к причастности к теракту в Манчестере. Таким образом всего по этому делу задержано восемь человек.