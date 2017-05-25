Керсти Кальюлайд открыла в Таллинне технологическую конференцию Latitude59.

Современные технологии открывают перед людьми возможности самостоятельно решать свое будущее, сказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд в четверг в Таллинне, на открытии конференции по вопросам технологии и стартапов Latitude59.

"Технологии сами по себе и их использование высвободили большое количество свободного времени и содействуют созданию таких новых рабочих мест, о которых у нас даже сегодня еще нет четкого представления. Одно из них — странствующий редактор видеоканала youtube, например. И мы еще не знаем, какими эти новые профессии и новые рабочие места еще могут быть. Технологии дают нам свободу выбора, возможность самим решать свою судьбу, становиться самостоятельными профессионалами, которых в будущем станут искать себе работодатели", - сказала президент, открывая конференцию Latitude59.

Основные темы десятой по счету конференции - новые технологии в сфере здравоохранения, финансов и освоения космоса, а также тематика цифровых технологий в бизнес-сфере. В конце первого дня конференции ожидается также важное сообщение о планах на будущее программы электронных резидентов Эстонии.

Среди участников Latitude59 в этом году много электронных резидентов, в их числе предприниматели и инвесторы из Германии, Великобритании и Сербии, которые делятся своим опытом.

В течение двух дней, 25 и 26 мая, более 2000 участников семинара в Таллинне заслушают выступления почти 100 докладчиков. Среди них будут представители 12 стартапов, которые расскажут о своих удачах и провалах в бизнесе.

Состоятся также импровизированные состязания TransferWise Pitch Competition, в рамках которых стартапы попытаются побороться как за внимание инвесторов к себе, так и за денежные призы.

Latitude59 — это крупнейшая в Эстонии конференция по проблемам технологии, стартапов и бизнес-управления, организованная Фондом развития предпринимательства совместно с фондом Startup Estonia, Tehnopol и другими представителями сферы.