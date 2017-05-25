Информация о бомбе в одном из вузов Манчестера не подтвердилась

Полиция в четверг перекрыла дороги вокруг колледжа округа Траффорд в центре британского города Манчестер, на место также прибыли военнослужащие и саперы, но тревога оказалась ложной.

После осмотра подозрительного предмета, из-за которого была объявлена тревога, саперы сообщили, что опасности этот предмет не представляет, сообщила в четверг, 25 мая, новостная служба Би-би-си.

Ранее британские СМИ сообщили со ссылкой на полицию Манчестера, что в колледж было направлено подразделение саперов.

Полиция не подтверждала, что экстренная ситуация связана с расследованием теракта 22 мая на "Манчестер-арене", но сообщила об инциденте на Линби-стрит в районе Халме.

В городе были перекрыты несколько дорог, в настоящее время оцепление снято.

Издание Mirror также сообщало со ссылкой на свидетелей, что на месте инцидента были замечены военнослужащие и вертолет.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после заседания чрезвычайного комитета COBRA заявила, что уровень террористической угрозы "остается критическим и людям следует сохранять бдительность".

Video of bomb disposal arriving on the scene. Greater Manchester Police says incident is on Linby Street in Hulme. pic.twitter.com/wjSVsTQW7Y — Kendall (20-27 ⚾️????) (@Seahawks_Fan95) May 25, 2017

Теракт в Манчестере

Теракт в Манчестере произошел вечером в понедельник, 22 мая, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник взорвал самодельную бомбу в фойе концертного зала "Манчестер-арена" под конец концерта. Исполнителем теракта стал 22-летний Салман Абеди, родившийся в Великобритании в семье ливийских беженцев.

По последним данным, в результате взрыва погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека находятся в больницах, еще 9 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Из 64 раненых 20 человек находятся в критическом состоянии, включая 12 детей.

Ответственность за взрыв взяла террористическая группировка "Исламское государство".

Следователи считают, что теракт был организован преступной группой.

В четверг британская полиция сообщила о задержании еще двух подозреваемых к причастности к теракту в Манчестере. Таким образом всего по этому делу задержано восемь человек.