Информация о бомбе в одном из вузов Манчестера не подтвердилась

После осмотра подозрительного предмета, из-за которого была объявлена тревога, саперы сообщили, что опасности этот предмет не представляет, сообщила в четверг, 25 мая, новостная служба Би-би-си.

Ранее британские СМИ сообщили со ссылкой на полицию Манчестера, что в колледж было направлено подразделение саперов.

Полиция не подтверждала, что экстренная ситуация связана с расследованием теракта 22 мая на "Манчестер-арене", но сообщила об инциденте на Линби-стрит в районе Халме.

В городе были перекрыты несколько дорог, в настоящее время оцепление снято.

Издание Mirror также сообщало со ссылкой на свидетелей, что на месте инцидента были замечены военнослужащие и вертолет.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после заседания чрезвычайного комитета COBRA заявила, что уровень террористической угрозы "остается критическим и людям следует сохранять бдительность".

Video of bomb disposal arriving on the scene. Greater Manchester Police says incident is on Linby Street in Hulme. pic.twitter.com/wjSVsTQW7Y