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В понедельник мэру Калласте могут выразить недоверие ({{commentsTotal}})

В Калласте предпринимают попытку сменить мэра.
В Калласте предпринимают попытку сменить мэра. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

В следующий понедельник, 29 мая, оппозиционные депутаты горсобрания Калласте попробуют выразить недоверие мэру города Геннадию Кулькову.

Три депутата горсобрания Калласте - Яак Юпрус, Андрес-Андрей Хансман и Кристина Феклистова - недовольны действиями градоначальника по защите интересов Калласте в ходе административной реформы, а также тем, как используется местный судоремонтный стапель.

Помимо этого они считают, что Кульков утратил доверие из-за того, что предоставляет горсобранию не точную информацию, а также оказался неспособен к диалогу и конструктивному сотрудничеству.

Помимо этого в повестке дня заседания фигурируют и повторные выборы председателя горсобрания.

Предыдущая попытка состоялась 12 мая и завершилась безрезультатно. На пост претендовали Лидия Опикова и Яак Юпрус. Оба получили по 4 голоса, и в итоге избрать нового спикера городского парламента не удалось.

Прежний председатель горсобрания Калласте Федор Плешанков покинул свой пост, поскольку был признан виновным в коррупционном преступлении.

Редактор: Сергей Михайлов



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