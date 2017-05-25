В Рижском заливе загорелся танкер

В четверг в первой половине дня в Рижском заливе начался пожар на танкере Zircon, сообщили агентству BNS в службе береговой охраны Латвии.

В 11 часов центр координации поиска и спасения на море получил информацию, что на судне возник пожар, и требуется помощь.

Пожар взят под контроль. Центр немедленно направил к месту происшествия корабль береговой охраны и вертолет, чтобы в случае необходимости можно было эвакуировать людей.

Также центр попросил флот Рижского свободного порта направить на место происшествия буксир с подразделениями Государственной пожарно-спасательной службы.