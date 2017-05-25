В Нарве будут судить продавцов смертельной наркотической смеси

Вируская окружная прокуратура передала в суд дело о незаконном обороте наркотических веществ в больших количествах. На скамье подсудимых оказались 37-летний мужчина и 28-летняя женщина. Это два человека из пятерых задержанных в начале нынешнего года наркодилеров, продававших в городах Ида-Вирумаа наркотическую смесь, в результате чего умерло шесть человек.

Согласно обвинению прокуратуры, 13 января нынешнего года 37-летний мужчина продал 11 доз наркотиков, в результате два человека умерли от передозировки.

Пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова не назвала наименование наркотической смеси, из-за которой умерли люди.

Это станет известно после судебных слушаний, которые состоятся 14 августа в Нарве.

С конца ноября прошлого года в Кохтла-Ярве и Йыхви было зарегистрировано девять случаев передозировки наркотиками, из них два закончились смертью, жизнь семерых удалось спасти. Одной из погибших была 36-летняя женщина, у которой остался муж и маленький ребенок.

В Нарве и Силламяэ с середины декабря было зафиксировано 10 случаев передозировки наркотиками, четыре из них закончились смертью.

Все это говорит о том, что всего за полтора месяца от наркотической передозировки погибли 6 человек.

В январе руководитель службы по борьбе с наркопреступлениями Идаской префектуры Дмитрий Кабанов сказал, что это был четкий знак, что мы имеем дело с каким-то крепким веществом, употребление которого является опасным для жизни. "Именно поэтому нашей целью было как можно быстрее разобраться, что это за вещество и кто его распространяет".

В январе в рамках этого дела полицией были задержаны пять человек.