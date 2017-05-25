Aас: внутренний аудит по вывозу мусора в Таллинне не выявил ничего подозрительного

Исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас признал, что задержание в четверг вице-мэра Арво Сарапуу в качестве подозреваемого по уголовному делу, связанному с организацией вывоза мусора в столице, стало для него сюрпризом, так как во время внутреннего контроля ничего подозрительного не было обнаружено.

Отвечая на пресс-конференции на вопрос журналиста ERR, не было ли у него подозрений в отношении Саарапуу, Таави Аас ответил, что руководство города проводило по этому поводу внутреннюю проверку.

"Должен признать, что внутренний аудит не нашел ничего, что давало бы основания предположить связь Арво Сапапуу с фирмой BWM", - сказал Аас.

По утверждению Aаса, он разговаривал с Сарапуу о его возможной причастности, но тот всегда утверждал, что никак не связан с фирмой Baltic Waste Management.

Aaс выразил сожаление, что прокуратура, которая на самом деле возбудила уголовное дело уже 1 марта, не известила об этом городские власти Таллинна.

"Если бы мы знали весной, что что-то не так, мы бы, конечно, действовали по-другому", - добавил Аас.

Обязанности Сарапуу будут выполнять Кландорф и Вырк

Таави Аас также сказал, что на место вице-мэра Арво Саарапуу новый человек назначаться не будет. Его обязанности будут распределены между вице-мэрами Калле Кландорфом и Эхой Вырк.

Самая острая проблема, которая сейчас стоит перед таллиннскими властями, - это организация вывоза мусора в центре столицы, которым сейчас занимается муниципальное предприятие Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus (Таллиннский центр переработки отходов) вместо фирмы Ragn-Sells.

За решение этого вопроса теперь будет отвечать вице-мэр Калле Кландорф, который назвал это сложной задачей, поскольку у трети из 3000 клиентов центра города мусорные контейнеры находятся под замком, а фирма Ragn-Sells передала новому перевозчику коробку с 900 ключами, которые теперь придется подобрать к правильным замкам.

Аас назвал достойной сожаления ситуацию, когда новый перевозчик не может нормально перенять дела у своего предшественника.

Сарапуу задержан КаПо

Как сообщал потал rus.err.ee, утром в четверг, 25 мая, сотрудники Полиции безопасности (КаПо) задержали вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу (Центристская партия). Он проходит подозреваемым по уголовному делу, связанному с организацией вывоза мусора в эстонской столице.

Уголовное дело Государственная прокуратура возбудила еще 1 марта. Сарапуу предъявлены подозрения по статье уголовного кодекса, рассматривающей сознательное нарушение ограничения на совершение сделок в крупном размере. Двое мужчин также подозреваются в содействии нарушению - это зять Сарапуу Марго Томингас и глава фирмы Baltic Waste Management Кайдо Лаанъярв.

Согласно подозрению, Арво Сарапуу договорился со своими близкими, связанными с руководством компании ATKO Grupp, об участии в конкурсе по вывозу мусора в Таллинне. Для этого через третьих лиц была создана фирма OÜ Baltic Waste Management (BWM), которая подчиняется одному из оказавшихся в статусе подозреваемых лиц. А тот, в свою очередь, подчиняется непосредственно совету ATKO Grupp.

Согласно подозрению, фирма BMW подчиняется распоряжениям Сарапуу и действует в его интересах.