Суд приговорил угрожавшего поджечь жену беженца к реальному тюремному сроку

Пярнуский уездный суд в четверг приговорил к реальному лишению свободы сирийского беженца, который угрожал поджечь свою жену и совершал над ней акты насилия.

27-летний Самер Хтаб приговорен к трем годам лишения свободы, из которых ему реально придется отсидеть в тюрьме один год. Остальные два года он получил условно с трехлетним испытательным сроком, сообщил в четверг новостной портал ERR.

Суд также запретил Хтабу в течение трех лет приближаться к своей супруге.

Ляэнеская окружная прокуратура обвиняла его в физическом насилии и изнасиловании своей супруги, а также в угрозах ее убить. Прокурор в суде требовал назначить Хтабу наказание в виде 3,5 лет лишения свободы, а также запретить ему в течение трех лет приближаться к жене.

Подсудимый не признал себя виновным ни в одном из вменяемых ему преступлений. Первоначально прокуратура и обвиняемый заключили компромиссное соглашение, согласно которому Хтаб должен был получить наказание в виде одного года и двух месяцев лишения свободы (условно), но прокуратура в январе отказалась от соглашения и суд рассматривал дело в общем порядке.

Хтаб 12 ноября прошлого года поссорился с супругой. По данным СМИ, причиной конфликта была ревность. В ходе ссоры мужчина клейкой лентой связал женщине руки и применил к ней насилие. Хтаб облил ее горючей жидкостью и пригрозил поджечь ее. Женщина проинформировала о произошедшем опорное лицо семьи, которое привлекло полицию.

После возбуждения уголовного дела мужчина был задержан и содержался под арестом по постановлению суда.

Самер Хтаб прибыл в Эстонию по программе распределения беженцев по странам ЕС. Это первый в Эстонии случай, когда обвиняемый является лицом, прибывшим в Эстонию по закону о предоставлении иностранцу международной защиты.