Ремонт улицы Палласти в Ласнамяэ нарушит привычный маршрут автобуса №39

Об этом в четверг, 25 мая, сообщил "Раэпресс", отметив, что в связи с асфальтированием улицы Палласти на отрезке между улицами Азундузе и Маяка автобусы линии 39 с 10:00 26 мая по 20:00 28 мая будут ходить в объезд.

Объезд будет совершаться по улицам Ласнамяэ, Асундузе и Палласти с временной остановкой "Маяка" в обоих направлениях на участке улицы Ласнамяэ, расположенном между перекрестками с улицами Асундузе и Маяка.