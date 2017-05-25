ФОТО: в Британии прошла национальная минута молчания в память о жертвах манчестерского теракта

В четверг, 25 мая, в Соединенном Королевстве прошла общенациональная минута молчания в память о жертвах теракта в Манчестере, унесшего жизни 22 мирных граждан, в том числе детей и несовершеннолетних подростков.

Центральной площадкой акции стала площадь St Ann`s Square в Манчестере.

Флаги над правительственными зданиями по всей стране приспущены до вечера четверга, а предвыборная агитационная кампания будет возобновлена утром в пятницу, сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Королева Елизавета посетила детскую больницу Манчестера

Британская королева Елизавета II в четверг посетила Королевскую детскую больницу Манчестера, чтобы лично навестить детей, пострадавших в теракте 22 мая. В эту больницу после теракта были доставлены 12 детей в возрасте до 16 лет.

Врачи по-прежнему пытаются спасти жизни нескольких человек, получивших особо тяжелые ранения, передает Би-Би-Си.

Королева встретилась не только с ранеными пациентами, но и с медицинским персоналом, чтобы поблагодарить их за работу в последние несколько дней после трагедии на "Манчестер-арене".

По последним данным, в результате взрыва на "Манчестер-арене" погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 75 человек находятся в больницах, 23 человека в критическом состоянии.

Ответственность за взрыв взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".

Взрыв в концертном зале "Манчестер-арена" – самый кровавый теракт в Британии после взрывов в лондонском метро в июле 2005 года, когда погибли более 50 человек.

Британская полиция 25 мая сообщила о задержании еще двух подозреваемых к причастности к теракту в Манчестере. Таким образом всего по этому делу арестовано восемь человек.

Среди задержанных – старший брат подозреваемого террориста-смертника Салмана Абеди – Исмаил Абеди, арестованный на юге Манчестера. А в Ливии задержан отец и младший брат Абеди.

Следователи считают, что теракт был организован преступной группой.