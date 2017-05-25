Вице-мэр Михаил Кылварт: заявление прокуратуры по делу Арво Сарапуу стало шоком ({{commentsTotal}})
Подробности произошедшего сегодня в Таллиннской горуправе службе новостей "Радио 4" прокомментировал вице-мэр Михаил Кылварт.
Подробности произошедшего сегодня в Таллиннской горуправе службе новостей "Радио 4" прокомментировал вице-мэр Михаил Кылварт.
В четверг утром сотрудники Полиции безопасности (КаПо) задержали вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу (Центристская партия). Он проходит подозреваемым по уголовному делу, связанному с организацией вывоза мусора в эстонской столице. Лидер центристов Юри Ратас заявил, что Сарапуу должен покинуть свой пост.
Если бы выборы в Рийгикогу состоялись в следующее воскресенье, то за Свободную партию проголосовало бы 4,6% электората, свидетельствуют результаты социологического опроса, заказанного Институтом общественных исследований MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut и проведенного Turu-Uuringute AS.
По мнению евродепутата, члена правления Центристской партии Яны Тоом, отставка министра госуправления Михаила Корба является большой ошибкой, потому что его слова о политике безопасности Эстонии отражают мнение не только многих избирателей, но и членов Центристской партии.