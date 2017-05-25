Вице-мэр Михаил Кылварт: заявление прокуратуры по делу Авро Сарапуу стало шоком ({{commentsTotal}})
Подробности произошедшего сегодня в Таллиннской горуправе службе новостей "Радио 4" прокомментировал вице-мэр Михаил Кылварт.
Подробности произошедшего сегодня в Таллиннской горуправе службе новостей "Радио 4" прокомментировал вице-мэр Михаил Кылварт.
В четверг утром сотрудники Полиции безопасности (КаПо) задержали вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу (Центристская партия). Он проходит подозреваемым по уголовному делу, связанному с организацией вывоза мусора в эстонской столице. Лидер центристов Юри Ратас заявил, что Сарапуу должен покинуть свой пост.
Спасательный департамент в четверг, в свою 25-ю годовщину, продемонстрировал в ласнамяэском депо новые автомобили. В этом году департамент получит 86 новых спасательных машин на сумму 27,8 млн евро.
По мнению евродепутата, члена правления Центристской партии Яны Тоом, отставка министра госуправления Михаила Корба является большой ошибкой, потому что его слова о политике безопасности Эстонии отражают мнение не только многих избирателей, но и членов Центристской партии.