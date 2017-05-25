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Вице-мэр Михаил Кылварт: заявление прокуратуры по делу Авро Сарапуу стало шоком ({{commentsTotal}})

Новости "Радио 4"
Новости "Радио 4"

Подробности произошедшего сегодня в Таллиннской горуправе службе новостей "Радио 4" прокомментировал вице-мэр Михаил Кылварт.



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Вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу задержан Полицией безопасности

В четверг утром сотрудники Полиции безопасности (КаПо) задержали вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу (Центристская партия). Он проходит подозреваемым по уголовному делу, связанному с организацией вывоза мусора в эстонской столице. Лидер центристов Юри Ратас заявил, что Сарапуу должен покинуть свой пост.

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Яна Тоом: отставка Михаила Корба — большая ошибка

По мнению евродепутата, члена правления Центристской партии Яны Тоом, отставка министра госуправления Михаила Корба является большой ошибкой, потому что его слова о политике безопасности Эстонии отражают мнение не только многих избирателей, но и членов Центристской партии.

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