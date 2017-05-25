ФОТО: спасатели представили новую технику

Спасательный департамент в четверг, в свою 25-ю годовщину, продемонстрировал в ласнамяэском депо новые автомобили. В этом году департамент получит 86 новых спасательных машин на сумму 27,8 млн евро.

На сегодняшний день в использовании спасательных команд 26 автоцистерн, 8 контейнеровозов и 14 контейнеров-цистерн. Спасательный департамент заменит почти 60% устаревших автоцистерн и контейнеровозов. 46 основных спасательных машин прибудут в Эстонию во второй половине года.

Средний возраст автоцистерн Спасательного департамента превысил 30 лет. Устаревшая техника уже не отвечала современным требованиям, не была надежна в работе и не могла обеспечить быстрое водоснабжение. По словам генерального директора Спасательного департамента Куно Таммеару, самой старой машиной ведомства, которую сегодня заменили на новую, была молочная цистерна 1966 года, которую переделали под спасательную машину.

Новые автоцистерны оснащены новейшими клапанами сброса воды, которые позволяют всего за 2 минуты слить воду в специальный портативный бассейн. Такая система еще не широко распространена в Европе.

На реализацию проекта ушло четыре года. Помимо Спасательного департамента в проект были вовлечены Министерство внутренних дел, Министерство финансов и ЦУ Центр инвестирования в окружающую среду. Полная стоимость проекта составила 27,8 млн евро, из которых 23,6 млн было получено через Европейский Фонд сплочения, а 4,2 млн – из государственного бюджета.

Согласно традициям спасателей, новым спасательным машинам дали имена. На конкурс имен поступило свыше 250 предложений. Новые автоцистерны будут носить имя Уку, а контейнеровозы имя Андрес. У древних эстов Уку был богом огня и молнии, к которому обращались и во время засухи. Контейнеровозы назвали в память о бывшем сотруднике Спасательного департамента Андреса Хейнсалу, который вложил значительный вклад в проект новой спасательной техники. К сожалению, Андресу не удалось дождаться кульминации проекта и увидеть новую технику своими глазами.