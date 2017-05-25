Саартс: серия скандалов не оставила центристам свободы маневра в случае с Корбом

По мнению политолога Тыниса Саартса, роковым для министра госуправления Михаила Корба стал скандальный контекст, в котором прозвучали его слова о членстве Эстонии в НАТО: интервью Ольги Ивановой агентству Sputnik и комментарии Оудекки Лооне на 9 мая, а также отрицательная реакция Яны Тоом на критику лидера Центристской партии Юри Ратаса в адрес Ивановой и Лооне.

"Если бы тех событий на 9 мая не было, то может быть и ошибку [Корба] не стали бы так раздувать", - сказал Саартс в четверг новостному порталу ERR.

Он добавил, что если бы скандал с Корбом разразился спустя пару месяцев, то у правительства было бы больше пространства для маневра. Однако высказывания Корба усилили в глазах оппозиции пророссийский имидж возглавляемого Центристской партией правительства.

Политолог пояснил, что если бы заявление Корба начали оправдывать, то нападки на правительство усилились бы, разрушительно повлияв на имидж правительства.

Министр госуправления Михаил Корб подал в отставку 24 мая. Причиной для отставки стало заявление Корба на встрече с ветеранами в Хаапсалу о том, что он не поддерживает членство Эстонии в НАТО. Это заявление вызвало резкую критику как оппозиционных, так и входящих в правительственную коалицию политиков.