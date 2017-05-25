В ОПЕК договорились сдерживать нефтедобычу до марта 2018 года

Страны-члены ОПЕК на встрече в Вене договорились продлить действие соглашения по сокращению объемов добычи нефти на девять месяцев до марта 2018 года. Это позволит удерживать цену на нефть в диапозоне 50-60 долларов за баррель.

Еще десять стран, не входящие в ОПЕК, в том числе и Россия, согласовали продление действия договоренности о сокращении добычи на этот период.

Решение о сокращении на девять месяцев добычи нефти более чем на миллион баррелей в сутки было принято странами ОПЕК в конце ноября прошлого года, передает Би-Би-Си.

Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран чуть позже согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 000 баррелей в сутки, в том числе Россия - на 300 000 баррелей в сутки.

Благодаря решению о сокращении объемов добычи цена нефти выросла, превысив в декабре 2016 года 50 долларов за баррель.

Цена на нефть марки Brent в четверг до начала переговоров в Вене составляла 54,4 доллара.

Как считают аналитики, продление соглашения в ближайшее время удержит цену на нефть марки Brent в коридоре 50-60 долларов за баррель.