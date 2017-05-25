Ратас: я возлагаю большие надежды на саммит НАТО

Эстония считает НАТО краеугольным камнем трансатлантической безопасности и уверена, что администрация президента США Дональда Трампа продолжит играть главенствующую роль в Североатлантическом альянсе со всей решимостью и непоколебимостью.

Об этом заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас перед открытием саммита НАТО в Брюсселе 25 мая.

"Для меня это первый саммит НАТО, и я возлагаю на него большие надежды", - сказал глава эстонского правительства.

Он подчеркнул, что Эстония несла и всегда будет нести свою часть бремени военных расходов альянса: расходы Эстонии на оборону составляют 2,17% от ВВП, и 20% этой суммы инвестируется в военную технику. "Это наши незыблемые долгосрочные обязательства", - заявил Ратас.

Он отметил, что Эстония одобряет недавнее предложение Трампа по бюджету для Инициативы по обеспечению безопасности Европы. По словам Ратаса, оно наглядно демонстрирует четкую приверженность Соединенных Штатов Америки защите Европы.

Премьер-министр также напомнил о широком признании ведущей роли, которую Эстония играет в киберзащите. По его словам, работа над инновационными кибер-решениями продолжается.

В свете недавнего теракта в Манчестере Ратас подчеркнул необходимость борьбы с международным терроризмом и решительно поддержал присоединение НАТО к международной коалиции против группировки "Исламское государство". По его словам, Эстония готова играть более активную роль в борьбе с террористами.