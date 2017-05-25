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Опрос: рейтинг Свободной партии ниже пяти процентов ({{commentsTotal}})

Свободная партия существует с конца 2014 года.
Свободная партия существует с конца 2014 года. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

Если бы выборы в Рийгикогу состоялись в следующее воскресенье, то за Свободную партию проголосовало бы 4,6% электората, свидетельствуют результаты социологического опроса, заказанного Институтом общественных исследований MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut и проведенного Turu-Uuringute AS.

Самой популярной среди избирателей, по данным опроса, остается Центристская партия, которую поддержали 24,7% респондентов.

Поддержку Партии реформ выразили 23,7%, практически равные рейтинги у Социал-демократической партии (SDE) и Эстонской консервативной народной партии (EKRE) - соответственно 12,9% и 12,8%, у IRL по данным опроса 6,9% сторонников.

По данным этого исследования, пятипроцентный порог преодолела бы и Партия зеленых Эстонии, которую поддержали 5,7%, а Свободная партия в Рийгикогу не прошла бы, ей свои голоса на выборах отдали бы лишь 4,6% опрошенных.

Опрос проводился в веб-среде с 17 по 22 мая, были опрошены 756 граждан Эстонии не моложе 18 лет.

Редактор: Надежда Берсенёва

Источник: BNS

рейтинги партий


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Опрос: рейтинг Свободной партии ниже пяти процентов

Если бы выборы в Рийгикогу состоялись в следующее воскресенье, то за Свободную партию проголосовало бы 4,6% электората, свидетельствуют результаты социологического опроса, заказанного Институтом общественных исследований MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut и проведенного Turu-Uuringute AS.

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