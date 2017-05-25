Суд условно наказал женщину, бросившую свою кошку

Тартуский уездный суд признал женщину, бросившую свою кошку на обочине, в жестоком обращении с животными и приговорил ее к условному денежному наказанию.

Суд признал 62-летнюю Рийду виновной и назначил ей условное денежное наказание в размере 500 евро, а также испытательный срок длительностью один год.

Кроме того, суд запретил женщине заводить животных в течение года с момента вступления решения в силу.

В качестве расходов на производство женщине придется заплатить 1466 евро.

Суд назначил наказание женщине в той мере, о которой на прениях ходатайствовал прокурор.

Согласно обвинению, 28 июля 2016 году Рийда бросила свою кошку на улице Маарья в Пылва. Рийда вытащила животное из клетки для транспортировки животных, оставила на пешеходной дорожке и ушла, отмечается в обвинении.

По словам прокурора Лыунаской прокуратуры Юлле Хырак, в любом случае было важно, чтобы беспомощному животному нашли новый дом.

"Этой кошке быстро нашли новый дом, но важно в дальнейшем предотвращать жестокое отношение к животным", – сказала Хырак.

"Поэтому я просила кроме денежного наказания в размере 500 евро назначить обвиняемой запрет на содержание животных в течение года", – сказала прокурор, добавив, что именно это дает уверенность, что обвиняемая не повторит своего поступка.

"Поскольку у женщины не было действующих уголовных наказаний и речь идет о пенсионерке, на мой взгляд, достаточно запрета на содержание животных", – пояснила Хырак.