Марта Лаара наградили медалью Трумэна-Рейгана за разоблачение преступлений коммунизма

Медаль была присуждена Лаару за его длительную деятельность по разоблачению преступлений коммунизма, сообщила в четверг пресс-служба IRL.

Лаар сказал, что он испытал чувство благодарности и гордости, узнав об этом награждении. По его словам, он не собирается прекращать работу над осознанием преступлений коммунизма. "Потому что, как мы видим, и в Рийгикогу есть депутаты, которые до сих пор этого не поняли, не говоря о другом", - сказал почетный председатель IRL.

Март Лаар входит в советы нескольких фондов и музеев, посвященных преступлениям коммунизма, а также является автором главы об Эстонии в "Черной книге коммунизма".

Как отмечается в сообщении, имена президентов США Гарри Трумэна и Рональда Рейгана в названии медали указывают "на важную роль по защите идеалов свободного общества", которые они сыграли в критические периоды холодной войны.

Ранее этой медалью награждались Папа Римский Иоанн Павел II, польский активист и политик Лех Валенса, литовский политик Витаутас Ландсбергис, историк Ричард Пайпс, чешский диссидент и политический деятель Вацлав Гавел, советский диссидент Владимир Буковский, нынешний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, жена экс-президента Украины Екатерина Ющенко, экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга и др. политические и общественные деятели.