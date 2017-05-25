В Москве задержаны четыре члена ИГ, готовивших теракт в транспорте

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, 25 мая в Москве задержаны четыре члена террористической группы, состоящей из граждан России и стран Центральной Азии, осуществлявших подготовку терактов с использованием самодельных взрывных устройств на объектах транспортной инфраструктуры Москвы.

Руководство террористической группой, входящей в ИГ, осуществлялось с территории Сирии, отметили в ЦОС. "Террористы планировали после совершения диверсионно-террористического акта выехать в Сирию для участия в боевых действиях в составе международной террористической организации "Исламское государство", - добавили в ФСБ.

Как сообщили в ЦОС ФСБ, в результате проведения обысковых мероприятий по адресам проживания задержанных обнаружены лаборатория по производству взрывчатых веществ, готовое к применению самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и компоненты для его изготовления.

Кроме того, найдены автоматическое оружие, боеприпасы, гранаты, литература и видеозаписи экстремистской и террористической направленности.

"В отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщили в ЦОС ФСБ России.