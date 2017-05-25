Арво Сарапуу подал заявление об отставке с поста вице-мэра Таллинна

Вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу подал заявление об отставке с занимаемой должности с 26 мая 2017. Заявление направлено председателю Таллинского городского собрания.

Как ранее заявил исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас, на место вице-мэра Арво Саарапуу новый человек назначаться не будет. Его обязанности будут распределены между вице-мэрами Калле Кландорфом и Эхой Вырк.

В четверг утром сотрудники Полиции безопасности (КаПо) задержали вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу (Центристская партия). Он проходит подозреваемым по уголовному делу, связанному с организацией вывоза мусора в эстонской столице. Лидер центристов Юри Ратас заявил, что Сарапуу должен покинуть свой пост.

Суть предъявленных Сарапуу подозрений

Уголовное дело Государственная прокуратура возбудила еще 1 марта. Сарапуу предъявлены подозрения по статье уголовного кодекса, рассматривающей сознательное нарушение ограничения на совершение сделок в крупном размере. Двое мужчин также подозреваются в содействии нарушению - это зять Сарапуу Марго Томингас и глава фирмы Baltic Waste Management Кайдо Лаанъярв.

Согласно подозрению, Арво Сарапуу договорился со своими близкими, связанными с руководством компании ATKO Grupp, об участии в конкурсе по вывозу мусора в Таллинне. Для этого через третьих лиц была создана фирма OÜ Baltic Waste Management (BWM), которая подчиняется одному из оказавшихся в статусе подозреваемых лиц. А тот, в свою очередь, подчиняется непосредственно совету ATKO Grupp.

Согласно подозрению, фирма BMW подчиняется распоряжениям Сарапуу и действует в его интересах.

Госпрокурор Лаура Фелдманис заявила в четверг на специальной пресс-конференции, что прокуратура не станет ходатайствовать об аресте Сарапуу, поскольку не видит в этом смысла.

Она добавила, что на данный момент нет оснований предполагать, что круг подозреваемых расширится.