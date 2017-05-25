Лиги: спокойно работаем над тем, чтобы свергнуть правительство

По словам члена правления Партии реформ Юргена Лиги, ему приходится сдерживать планы своих соратников по партии свергнуть действующую правящую коалицию, чтобы не сделать опрометчивых шагов.

"Мы никогда не должны исключать новую коалицию. Нравственные и идеологические противоречия (между правящей коалицией - ред.) настолько велики, и все они сейчас обострились. Сдерживаю своих, чтобы мы не сделали никаких опрометчивых шагов. Я второй раз за две недели стараюсь превратить в более долгосрочный один из планов", - прокомментировал Лиги в интервью Vikerraadio возможность появления новой коалиции.

По мнению Лиги, нельзя каждый момент бороться за власть, у избирателя должна быть ​​возможность убедиться в том, какие плюсы и минусы есть у каждого.

"Я плюсов у Центристской партии не нашел, за исключением того, что они стараются понравиться публике. Я действительно не вижу там ни компетентности, ни мировоззрения, ни морали. И это проблема", - пояснил он.

"В любом случае, мы будем учитываем возможности и спокойно работать над тем, чтобы свергнуть правительство. Но это не должно быть использованием любого момента", - сказал Лиги.

В возможность формирования коалиции с Центристской партией Лиги не верит. "Как сейчас можно думать о том, чтобы влезть в этот навоз. Понятно, что Ратас не подходит для премьер-министра, в том смысле, чтобы мы были согласны быть с ним в одном правительстве".