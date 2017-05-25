Актуальная камера 25.05.2017 (18:00)

Ратас о Сарапуу: у появившихся в СМИ подозрений были серьезные основания

Председатель Центристской партии и премьер-министр Юри Ратас сказал, что скандал, разразившийся вокруг Арво Сарапуу в связи с организацией вывоза мусора в Таллинне, показывает, что у появившихся в СМИ подозрений были серьезные основания.