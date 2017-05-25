Актуальная камера 25.05.2017 (18:00)

Вечером КаПо отпустила Арво Сарапуу
В четверг утром сотрудники Полиции безопасности (КаПо) задержали вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу (Центристская партия). Он проходит подозреваемым по уголовному делу, связанному с организацией вывоза мусора в эстонской столице. Лидер центристов Юри Ратас заявил, что Сарапуу должен покинуть свой пост.
Вечером КаПо отпустила Арво Сарапуу
Председатель Центристской партии и премьер-министр Юри Ратас сказал, что скандал, разразившийся вокруг Арво Сарапуу в связи с организацией вывоза мусора в Таллинне, показывает, что у появившихся в СМИ подозрений были серьезные основания.
По мнению евродепутата, члена правления Центристской партии Яны Тоом, отставка министра госуправления Михаила Корба является большой ошибкой, потому что его слова о политике безопасности Эстонии отражают мнение не только многих избирателей, но и членов Центристской партии.