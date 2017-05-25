Профсоюзы против намерений отменить повышение зарплат госслужащим

Союз профсоюзов работников госучреждений и самоуправлений Эстонии (ROTAL) осуждает возможность предложения отказаться от планировавшегося роста зарплат бюджетникам, которое покрыло бы недостатки, возникающие в связи с изменением пакета налогов.

"Отмена повышения зарплат не может быть акцептирована. Почему планируется изъять то немногое, что выделено за повышение окладов государственно важных должностей?" – заявил в распространенном в четверг пресс-релизе председатель правления ROTAL Калле Лийвамяги.

"На многие должности очень трудно найти новых работников, поскольку, во-первых, условия работы очень тяжелые, во-вторых, зарплаты не являются мотивирующими. Например, зарплаты социальных работников, работников по уходу, воспитателей, супервайзеров и без того намного ниже средних по стране", – сказал профсоюзный лидер. Он отметил, что с подбором новых источников финансирования и из-за отказа от гибкости в залоговом налоге возникает тревожная ситуация, но профсоюзы надеются, что правительство не откажется от достигнутой весной договоренности по повышению зарплат учителям, работникам культуры, служащим внутригосударственной безопасности и социальным работникам.

В прошлую пятницу входящие в коалицию партии договорились, на каких основаниях будут отменены запланированные авансовые выплаты подоходного налога с внутриконцерновых кредитов и в каких случаях супругам будет предоставлена возможность подавать совместную декларацию о доходах.

Председатель Союза Отечества и Res Publica (IRL) Хелир-Вальдор Сеэдер ранее пояснил, что внесение этих изменений в перерасчете на четыре года приведет к сокращению поступлений в бюджет на 200 млн евро.

Сеэдер внес правительству предложение отложить намеченный государственной бюджетной стратегией на период 2018-2021 годы рост зарплат на 2,5%. Кроме того, Сеэдер предложил, чтобы государство ежегодно урезало бы на три процента экономические расходы центрального правительства.