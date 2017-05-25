На Таллиннском экономическом форуме предприниматели обсуждали проблемы финансирования

На первом Таллиннском экономическом форуме предприниматели обсуждали одну из актуальных проблем эстонского бизнеса - финансирование. В сегодняшних реалиях банки не готовы давать деньги на бизнес-проекты с высоким уровнем риска. В частности, условия финансирования рынка недвижимости теперь будут жёстче чем раньше.

"Главное для нас в секторе недвижимости - это арендный доход. Если есть хорошая перспектива, достаточный рынок арендаторов, заключённые договоры, то такие проекты мы финансируем. Если строится проект, у которого нет заранее заключённых договоров, тогда, естественно, риски высокие… И в этом случае мы скорее всего откажем", - пояснил старший менеджер SEB банка Андрей Харитонов.

Получение грантов для малого бизнеса является одной из возможностей финансирования. Однако президент Ассоциации малого и среднего бизнеса Марина Каас считает, что такая помощь имеет свои подводные камни, и не следует строить всю бизнес-модель лишь на них.

"Если твой бизнес-план построен на грантах и если идея не летает самостоятельно без внешних денег, то, как правило, после получения и использования гранта эти проекты исчезают", - считает президент Ассоциации малого и среднего бизнеса Марина Каас.

Директор частной школы обслуживания Андрей Грицков говорит, что предприниматели не уделяют достаточно внимания подготовке будущих кадров, поэтому на рынке труда много невостребованных специалистов.

"Постоянно приглашаем к себе шеф-поваров и владельцев, и прямо из них вытаскиваем информацию «что вам нужно?». Другие же этого мало делают и поэтому получается, что у нас очень много людей, которые прошли обучение и особенно за государственный счёт, а потом оказываются не у дел, потому что на рынке они не соответствуют сегодняшним реалиям", - рассказал директор частной школы обслуживания Андрей Грицков.

Организаторы экономического форума в следующем году планируют сделать форум международным и пригласить предпринимателей из ближнего зарубежья.