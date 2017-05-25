Ратас о Сарапуу: у подозрений в СМИ были серьезные основания

Председатель Центристской партии и премьер-министр Юри Ратас сказал, что скандал, разразившийся вокруг Арво Сарапуу в связи с организацией вывоза мусора в Таллинне, показывает, что у появившихся в СМИ подозрений были серьезные основания.

"Арво Сарапуу не может оставаться на своем посту. Город Таллинн должен делать все, чтобы организовать вывоз мусора для жителей столицы. А не так, что люди должны ждать неделями или месяцами, будь то в Нымме или центре города. И конечно город должен заниматься всесторонним сотрудничеством со следственными органами, чтобы этот скандал скорее разъяснился", – сказал Ратас порталу ERR Uudised.

Ратас отметил, что когда тема поднялась в СМИ, он встретился с Сарапуу и спросил, есть ли у него личная заинтересованность в связи с мусорным бизнесом. Сарапуу ответил отрицательно.

"Сегодняшний скандал показывает, что у тех подозрений, которые появились в СМИ, были серьезные и конкретные основания", – признал Ратас.

В четверг утром сотрудники Полиции безопасности (КаПо) задержали вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу (Центристская партия). Он проходит подозреваемым по уголовному делу, связанному с организацией вывоза мусора в эстонской столице. Приблизительно в шесть часов вечера КаПо отпустила Сарапуу.

Говоря об отставке Михаила Корба, Ратас сказал, что считает этот вариант единственно возможным. "Думаю, что решение об отставке, которое принял вчера Михаил Корб, было единственно возможным. Это очень смелый шаг, который позволит правительству двигаться дальше", – сказал премьер-министр.

О новом кандидате на пост министра государственного управления Ратас сообщит в начале следующей недели.

Министр государственного управления Михаил Корб сообщил вечером в среду, что уходит из правительства из-за своего высказывания на тему НАТО. Отставки Корба требовали партнеры по коалиции – IRL и Социально-демократическая партия.

В издании Lääne Elu появилась публикация, согласно которой министр госуправления на встрече с ветеранами в Хаапсалу сказал, что не поддерживает членство Эстонии в НАТО.