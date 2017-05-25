В Пярну состязались бармены со всей Эстонии

В Пярну прошли республиканские соревнования барменов, которые в 23-й раз проводит Эстонская ассоциация барменов. Победители выступят на чемпионате мира, который в этом году состоится в Копенгагене, передает "Актуальная камера".

Двадцать четыре бармена приняли участие в чемпионате Эстонии, который прошел в Пярну. Первым делом каждый участник должен был подготовить украшение для коктейля. К этому заданию специалисты подошли с большой фантазией. После чего под бдительным взором членов жюри началась основная часть состязаний - приготовление напитков.

Хельгер Аава участвует в эстонском чемпионате барменов с возникновения этого первенства, то есть все 23 года подряд. 7 раз он становился чемпионом Эстонии и 4 года назад участвовал в международных соревнованиях в Пекине, где ему не хватило всего одного балла до золотой медали. Чемпионат Эстонии он считает престижным соревнованием.

"Конечно, это самый-самый главный и самый такой престижный. И, как видно, здесь обычно молодых мало. Средний возраст достаточно высокий, потому что этот чемпионат требует, чтобы ты был опытным, чтобы знал побольше", - сказал участник эстонского чемпионата барменов Хельгер Аава.

Наравне с мужчинами свой профессионализм демонстрируют и представительницы прекрасного пола. Ведь яркость и обаяние - важные качества для профи за барной стойкой. По мнению организаторов чемпионата, профессионализм эстонских барменов очень высок.

"Очень высокий. У нас есть первые места на разных соревнованиях в мире. Мы на очень хорошем месте. У нас есть очень знаменитая барменша Криста Мери, которая несколько раз была первая в мире" — пояснила одна из основателей Эстонской ассоциации барменов Ритта Роосаар.

Работа бармена - это настоящее искусство, включающее в себя и элементы шоу. Один из критериев профессионализма - флейринг, когда бармен выступает и в роли жонглера. Флейринг - дело непростое. Поэтому в этой категории было только 4 участника.

Мировой чемпионат барменов состоится в октябре в Копенгагене. А в 2018 году международные соревнования лучших мастеров приготовления коктейлей пройдут в Таллинне.