В Афинах совершено покушение на бывшего премьер-министра Греции Лукаса Пападимоса. В его автомобиле сработала бомба. Пападимос ранен.

По предварительной информации, взрыв произошел в тот момент, когда Пападимос открыл конверт, в котором была спрятана бомба, передает meduza.io, Би-Би-Си.

Кроме бывшего премьера, ранены водитель машины и еще один пассажир. Угрозы жизни пострадавших нет.

Лукас Пападимос возглавлял правительство Греции с ноября 2011 по май 2012 года. Ранее он занимал посты председателя Центрального банка Греции и заместителя главы европейского ЦБ.

Пападимос стал премьер-министром во временном коалиционном правительстве Греции, которое было сформировано после начала финансового кризиса в этой стране. Пападимос вел переговоры с международными кредиторами.