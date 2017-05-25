В Афинах совершено покушение на бывшего премьер-министра Греции ({{commentsTotal}})
В Афинах совершено покушение на бывшего премьер-министра Греции Лукаса Пападимоса. В его автомобиле сработала бомба. Пападимос ранен.
По предварительной информации, взрыв произошел в тот момент, когда Пападимос открыл конверт, в котором была спрятана бомба, передает meduza.io, Би-Би-Си.
Кроме бывшего премьера, ранены водитель машины и еще один пассажир. Угрозы жизни пострадавших нет.
Лукас Пападимос возглавлял правительство Греции с ноября 2011 по май 2012 года. Ранее он занимал посты председателя Центрального банка Греции и заместителя главы европейского ЦБ.
Пападимос стал премьер-министром во временном коалиционном правительстве Греции, которое было сформировано после начала финансового кризиса в этой стране. Пападимос вел переговоры с международными кредиторами.
Редактор: Ирина Киреева